Jerry Calà colpito da un malore, è in buone condizioni

Malore nella notte per Jerry Calà. L'attore è stato sottoposto ad un tempestivo intervento per uno stent coronario in una clinica a Napoli, città dove si trova in questi giorni per girare il suo nuovo film. Dal suo entourage fanno sapere che "le sue condizioni sono buone e non come riportate falsamente su alcuni giornali". E aggiungono: "Si confida in un recupero veloce e il ritorno già nei prossimi giorni al lavoro sul set del film prodotto da Gianluca Varriale per VargoFilm e da aprile live con la ripresa della sua tournée prodotta in esclusiva dalla The Best Organization".