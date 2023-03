Eurospin Sicilia finisce in amministrazione giudiziaria

Ciò che emerso dalle indagini

Nelle 56 pagine del decreto del Tribunale delle Misure di Prevenzione di Reggio Calabria emergerebbero le responsabilità dei vertici di Eurospin Sicilia spa. Le indagini coordinate dal sostituto procuratore della Repubblica, Stefano Musolino, pongono infatti in evidenza le ingerenze in relazione alla realizzazione di un punto vendita Eurospin a Gallico (Reggio Calabria) del valore di circa 2,5 mln di euro. "Appare evidente - scrivono i giudici - con specifico riferimento all'espansione commerciale (di Eurospin Sicilia srl) a Reggio Calabria e nella sua provincia, il forte condizionamento di ingerenze mafiose, in specie la cosca De Stefano, e di imprese di fatto gestite da esponenti di rilievo della criminalità mafiosa locale, favorendone anche in maniera indiretta l'arricchimento, com'è emerso in maniera lampante nel cantiere di Gallico e di Siderno".