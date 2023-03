Daniele Scardina, migliorano le condizioni del pugile

Bollettino medico rassicurante per Daniele Scardina, il pugile che dallo scorso 28 febbraio è ricoverato in coma alla clinica Humanitas di Rozzano (Milano ) dopo un malore avvertito al termine di una sessione di allenamento. "Oggi è stato sottoposto a un encefalogramma che ha dato ottimi risultati, quindi è una buona notizia", ha raccontato all'Ansa il suo promoter Alessandro Cherchi che ha anche aggiunto: "Ci sono buone sensazioni, inizia la diminuzione del dosaggio dei farmaci".

Nessuna previsione possibile

L'uscita dal coma farmacologico era già stata preventivata qualche giorno fa vista la situazione che non solo non era peggiorata ma che presentava anche qualche segnale più che confortante attorno a "King Toretto" rispetto ai timori iniziali. Le cause del malore di Scardina non sono state ancora accertate o comunque comunicate ufficialmente. Nessuna previsione è possibile sulle condizioni nel momento in cui riaprirà gli occhi, solo allora si potranno comprendere gli eventuali danni neurologici.