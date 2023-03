Posterla, dopo 23 anni un nuovo nato: Theo è il 29esimo abitante

Nella piccola frazione del Comune di Fosdinovo, in Provincia di Massa-Carrara, l'ultimo nato risalva al 2000. Dopo oltre vent'anni, per la gioia di tutto il borgo, ecco un nuovo arrivato

La gioia di tutto il borgo

approfondimento

“Sono felicissima per il mio primo bambino. E poi c’era una grande attesa qui, a Posterla”, ha raccontato, emozionata, mamma Elena. Sottolineando, appunto, anche le felicità del piccolo borgo che attendeva una nuova nascita dal 2000, quando a venire alla luce, restando per oltre vent’anni l’ultimo nato, era stato proprio un cugino della mamma del piccolo Theo. Anche la sindaca di Fosdinovo, Camilla Bianchi, ha espresso la propria gioia per il lieto evento. “Sono molto contenta, anche perché Posterla è in una zona interna che patisce tutti i problemi tipici dei paesini decentrati. Colgo l’occasione per fare le più sincere congratulazioni ai neogenitori”, ha detto.