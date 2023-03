Ragazzi uccisi da treno a Sondrio, procura: “Non una sfida tra amici"

Non una sfida tra amici ma, piuttosto, l’imprudenza nell’evitare il sottopassaggio senza calcolare i rischi. Potrebbe essere stato questo il motivo che spiega la morte di due minorenni di 15 e 17 anni, travolti domenica 12 marzo, intorno alle 18, da un treno alla stazione di Berbenno, in provincia di Sondrio. Secondo la procura locale, diretta da Piero Basilone, “non c'è nessun elemento che lasci intendere che si sia trattata di una sfida". In quell'orario, infatti, la tratta coinvolta dal tragico impatto è molto trafficata e i due giovani potrebbero non essersi accorti del convoglio, diretto a Milano Centrale, che stava sopraggiungendo.