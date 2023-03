Morta l'orsa Sonia "adottata" dai cittadini di Campoli Appennino

A dare conferma ai sospetti è stato il sindaco del paese nel Frusinate, Pancrazia Di Benedetto, che ha spiegato però di non aver avuto l'ok alla divulgazione della notizia da parte dell'Ente Parco

L'orsa Sonia, mascotte dell'area faunistica di Campoli Appennino in provincia di Frosinone, sarebbe stata uccisa da altri due plantigradi. Lo riferisce l'agenzia Agi. L'animale sarebbe morto in seguito alle ferite inferte da due orsi lo scorso mese di dicembre.

La conferma del sindaco di Campoli Appennino

Il fatto non sarebbe stato reso noto dalla direzione del Parco Nazionale d'Abruzzo, tuttavia i cittadini del comune dell'estrema Ciociaria hanno notato l'assenza dell'orsa, che spesso transitava per il paese. A dare conferma ai sospetti è stato il sindaco di Campoli Appennino, Pancrazia Di Benedetto, che ha spiegato però di non aver avuto l'ok alla divulgazione della notizia da parte dell'Ente.