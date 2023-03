Un bambino di un anno e mezzo di origine indiana è morto dopo essere finito sotto un pulmino della scuola dove era appena salita la sorellina. L’incidente mortale è avvenuto a Casette d'Ete, frazione in provincia di Fermo, nelle Marche. Sono in corso le indagini per cercare di ricostruire la dinamica di una tragedia che ha scosso gli abitanti del posto.