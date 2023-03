Cospito torna in ospedale su indicazione dei medici

Cronaca

Centinaia i manifestanti nel capoluogo piemontese. Durante il corteo atti vandalici contro edifici, negozi e auto: la polizia ha lanciato dei lacrimogeni. Due gli agenti feriti, uno da una bomba carta e uno da una bottigia di vetro. Pasquale Valitutti, storico esponente anarchico, ha aperto la dimostrazione: 'Finché Alfredo respira dobbiamo lottare per lui. Possiamo accettare una sconfitta militare, perché liberarlo è impossibile. Ma non possiamo accettare una sconfitta politica'

Disordini, 5 arresti, decine di fermi, 160 persone identificate, 11 fogli di via in corso di notificazione a Torino dove centinaia di anarchici, arrivati anche dall'estero, si sono riuniti oggi per una manifestazione per il caso di Alfredo Cospito. Per le vie della città si sono registrati atti vandalici e lanci di petardi, bottiglie e bombe carta. Due i poliziotti feriti: un agente del reparto mobile di Milano colpito alla gamba da una bomba carta e un'operatrice della polizia scientifica ferita alla mano da una bottiglia di vetro lanciata dai manifestanti