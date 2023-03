L'attenzione si concentra sul rimpallo di responsabilità tra Guardia Costiera, Guardia di Finanza e Frontex, che ha coinvolto anche i ministri dell'Interno Piantedosi e dei Trasporti Salvini. Il Pd chiede chiarezza. La Lega: "Attacchi offensivi" ascolta articolo Condividi

Proseguono le indagini sul naufragio di migranti a Steccato di Cutro, in cui hanno perso la vita almeno 68 persone. La Procura di Crotone indaga sui mancati soccorsi al barcone e sul rimpallo di responsabilità tra Guardia Costiera, Guardia di Finanza e Frontex, che ha coinvolto anche i ministri dell'Interno Piantedosi e dei Trasporti Salvini. Gli accertamenti sono delegati ai Carabinieri. Chiesti i documenti relativi all'attività delle unità intervenute nella notte di domenica. Intanto ieri, a Crotone, si è tenuta la visita del presidente della Repubblica Sergio Mattarella che si è recato prima all’ospedale, per un incontro con i feriti, e poi alla camera ardente per rendere omaggio alle vittime della strage e per parlare con i loro famigliari, a cui ha garantito sostegno (MIGRANTI: LO SPECIALE DI SKY TG24).

Le indagini approfondimento Naufragio Crotone, dalla tragedia alle polemiche. Cosa è successo Sul fronte delle indagini, nello specifico, relazioni di servizio, brogliacci e tutte le comunicazioni intercorse tra la Guardia di finanza e la Guardia costiera, compresa l'ultima una decina di minuti prima dello schianto, saranno oggetto dell'analisi della Procura di Crotone. Dopo quello sul naufragio, i magistrati hanno aperto un altro fascicolo per far luce su quanto accaduto nella notte tra sabato e domenica al largo, prima che il barcone finisse su una secca a 100 metri dalla spiaggia di Cutro. Il fascicolo è al momento senza ipotesi di reato e contro ignoti, ma i magistrati hanno delegato i carabinieri ad acquisire gli atti proprio per verificare se vi siano state falle penalmente rilevanti nella catena dei soccorsi nelle ore antecedenti il naufragio.

Pd chiede chiarezza. Lega: attacchi offensivi Mentre sul fronte politico, il Pd chiede chiarezza sulle responsabilità. Ieri la neosegretaria dem, Elly Schlein, è stata in visita a Crotone. Allo stesso tempo i parlamentari Dem hanno dato seguito a quanto avvenuto mercoledì durante l'audizione di Piantedosi. La capogruppo alla Camera Deborah Serracchiani ha depositato una interpellanza non solo al titolare del Viminale, ma anche a Salvini e Giorgetti, a cui fanno capo Guardia Costiera e Guardia di Finanza: nell'atto ispettivo si chiede, con domande precise, di chiarire dove sia avvenuta la falla nella catena di comando che ha determinato la catastrofe. All'annuncio che Piantedosi riferirà il 7 marzo in Aula, i Dem, sia a Montecitorio che a Palazzo Madama, hanno incalzato il governo chiedendo una informativa anche da Salvini, alla luce delle affermazioni di alti ufficiali della Guardia Costiera che hanno lasciato capire che un salvataggio fosse tecnicamente possibile. Mentre dalla Lgea, fanno sapere: sulla "tragica" vicenda di Crotone "c'è totale fiducia" nell'operato del ministro Matteo Piantedosi. Il vicepremier e ministro Matteo Salvini ha già espresso le proprie valutazioni e non aggiungerà altro. La Lega ribadisce che gli attacchi alla Guardia Costiera sono "vergognosi e offensivi".