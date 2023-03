Una docente tira il freno a mano evitando conseguenze molto più gravi. Il mezzo viaggiava in direzione Genova, per raggiungere poi la A6 Savona-Torino e i comprensori sciistici del Piemonte

Tragedia sfiorata a Pietra Ligure questa mattina poco prima delle 8 sull'autostrada A10 Genova-Ventimiglia per via di un pullman con a bordo una scolaresca con una cinquantina di bambini che si è schiantato contro un muro nella carreggiata in direzione Francia. Nessuno dei passeggeri è rimasto ferito. Una ventina di bambini è stata portata in pronto soccorso, ma solo per il grande spavento. Solo le due insegnanti sono rimaste leggermente contuse. Secondo la prima ricostruzione, sarebbe stato un malore dell'autista a causare l'incidente.