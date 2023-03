Morto il senatore Bruno Astorre, era nel suo ufficio a Palazzo Cenci

Il senatore del Pd Bruno Astorre è morto mentre si trovava in uno degli uffici del Senato, a palazzo Cenci. Il portone è stato chiuso e nell'edificio sono entrati il segretario generale di Palazzo Madama e il dirigente dell'ispettorato della polizia di Stato presso il Senato. Sul posto è giunta anche un'autopompa dei vigili del fuoco e la polizia scientifica per i rilievi. Presenti anche l'ex segretario del Pd, Nicola Zingaretti , e la senatrice Dem, Cecilia D'Elia.

Meloni: “Profondamente turbata dalla notizia”

“Sono profondamente turbata dalla notizia della scomparsa di Bruno Astorre, senatore e segretario del PD nel Lazio. Un avversario appassionato e leale, una persona perbene. A nome mio e del Governo, mi stringo al dolore della moglie, della famiglia e della sua comunità politica”, ha fatto sapere attraverso i social la premier Giorgia Meloni.

I messaggi di condoglianze dai partiti

Le condoglianze sono arrivate da tutti gli schieramenti. "Esprimiamo, a nome di tutta la Lega, profondo cordoglio per la scomparsa improvvisa del senatore Bruno Astorre. Persona seria e perbene, politico capace. Alla famiglia, ai suoi cari e a tutto il Partito Democratico, rivolgiamo le nostre più sentite condoglianze", ha detto i capigruppo di Senato e Camera della Lega Massimiliano Romeo e Riccardo Molinari.

“A nome del Movimento 5 Stelle desidero esprimere il massimo cordoglio per la scomparsa del collega senatore del Partito Democratico, Bruno Astorre – ha invece affermato la capogruppo del M5S in Senato, Barbara Floridia – La notizia della sua morte, avvenuta negli uffici del Senato, è stata oggi un fulmine a ciel sereno e ha scioccato tutti. Bruno Astorre era un collega apprezzato per la sua umanità e correttezza. Ai suoi familiari e a tutti coloro che lo conoscevano va la nostra più sentita vicinanza". Così la capogruppo del Movimento 5 stelle in Senato, Barbara Floridia.

Per Fratelli d'Italia ha invece parlato il capogruppo in Senato, Lucio Malan: "Esprimo a nome mio e di tutto il gruppo senatoriale di Fratelli d'Italia il più profondo cordoglio per la scomparsa del senatore Bruno Astorre, deceduto questa mattina nel suo ufficio a Palazzo Cenci. Non ci sono parole per un evento come questo ma solo i più sentiti sentimenti di cordoglio per i familiari e per i colleghi del gruppo del Partito Democratico a cui voglio far giungere un forte abbraccio".