Ruggero Freddi, prof ed ex pornodivo vince la causa contro la Sapienza

La storia

I tempi in cui Freddi recitava in film per adulti, facendosi chiamare Carlo Masi, erano già da tempo finiti quando aveva fatto il suo ingresso nell’ambito universitario. Tuttavia, l'ex docente sostiene di aver continuato a percepire un diffuso preconcetto rispetto al suo passato. “È solo una mia opinione. Ma mi sono sentito come se intorno a me ci fossero dei pregiudizi, che andavano oltre le mie capacità di insegnante e di data analyst, il ruolo che occupo oggi. Anche perché su quelle nessuno ha mai potuto dire nulla”, ha dichiarato a Repubblica. La prima volta è stata nel 2017, quando ha organizzato un incontro sull'Hiv in collaborazione con un collettivo studentesco. “Dopo aver presentato tutti i curricula dei partecipanti, come richiesto, mi sono sentito dire che non c'erano aule disponibili”. L’anno seguente arriva un bando, nel quale si classifica secondo, “ma faccio ricorso perché la persona arrivata prima aveva commesso un errore formale. Viene esclusa, ma la graduatoria non viene fatta scalare e viene nuovamente rifatto il bando. Una manovra legale, ma inizio a pensare, tra me e me, che c'è qualcosa che non va”, racconta Freddi.