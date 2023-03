Daniele Scardina, dopo malore la prognosi del pugile resta riservata

La prognosi di Daniele Scardina resta riservata, il pugile è in coma in condizioni stazionarie dopo l’operazione al cervello per la rimozione di un ematoma sottodurale. Il malore di Daniele Scardina soprannominato King Toretto è stato causato da un’emorragia estesa provocata da una lesione delle vene a ponte sulla superficie cerebrale. Le condizioni sembrano stabili, ma rientrano in un quadro clinico complesso. Permettono di sperare dopo il ricovero alla clinica Humanitas di Rozzano e l'operazione d'urgenza al cervello che, invece, avevano destato grande preoccupazione. Il malore di Scardina era iniziato nello spogliatoio, con una sensazione di dolore a un orecchio e a una gamba. La lacerazione non sarebbe conseguenza diretta dei colpi incassati durante l'allenamento.