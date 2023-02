Meteo, arriva il maltempo con pioggia e neve. Previsioni dell’1 marzo

Mercoledì 1 marzo arriva il maltempo sull’Italia, con piogge e neve da Nord a Sud. Perturbazioni intense interesseranno il Centro, per poi risalire verso le regioni del Nord, mentre il Sud sarà colpito solo parzialmente al mattino soprattutto in Campania, Basilicata e Puglia. Attese nevicate a quote di bassa collina al Nord, dai 700-1.200 metri sulle regioni centrali (LE PREVISIONI).