Maurizio Costanzo, il ricordo al funerale del gatto Filippo

Il certosino viveva nell'ufficio del popolare giornalista, di cui ieri si sono celebrati i funerali. E la sua foto è apparsa sul feretro. "Non posso pensare a questo ufficio senza di lui, lo posso pensare senza qualche dipendente, ma non senza di lui", aveva raccontato Costanzo

“Sono Filippo e sono un gatto certosino”. Un paio d’anni fa, nel corso della trasmissione "Dalla parte degli animali", Maurizio Costanzo aveva parlato del suo amato felino. "Un po' mi somiglia e un po' no. Ama stare al caldo, vuole giocare se ne ha voglia. Quando muove la coda, vuol dire che si sta rompendo le scatole". Anche lui, in qualche modo, ha voluto dare l’ultimo saluto al giornalista televisivo, di cui nella giornata di ieri si sono svolti i funerali presso la Chiesa degli Artisti di Piazza del Popolo, a Roma. La foto di Filippo, infatti, è apparsa sul feretro di Costanzo nei momenti in cui vip e tanta gente comune hanno voluto tributare l’ultimo omaggio al popolare conduttore, morto a Roma il 24 febbraio.