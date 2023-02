"Vorrei cercare di avere una vita normale, per quanto si possa, come tutti". Lo ha detto Nicolò Maja, superstite dell'omicidio della madre e della sorella per mano del padre a Samarate, in provincia di Varese. In una lettera a cui ha dato voce l'attore Marco Bocci, il 23enne scrive: "Eravamo una famiglia felice e serena. Mi credete se non riesco ancora a capire cosa è successo e a smettere di chiedermi perché papà, nel pieno della notte, ci ha colpito a morte e poi si è accanito anche su di me: perché lo ha fatto? Mi sento in colpa per non avervi potuto difendere, per essere sopravvissuto. Mi chiedo sempre perché io? Sono in un cono d'ombra e faccio fatica a uscirne".