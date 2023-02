Cuneo, a Prato Nevoso macchine sommerse da oltre un metro di neve

Intense nevicate hanno colpito, nelle scorse ore, il Piemonte occidentale. In particolare, hanno fatto il giro dei social le immagini provenienti da Prato Nevoso, nel Cuneese, dove proprio ieri sera è sceso più di un metro di neve che ha letteralmente sommerso le auto in sosta. Sono state registrate anche temperature piuttosto rigide (-8 gradi).

Disagi per la circolazione e scuole chiuse

A causa della situazione metereologica si sono verificati disagi in tutta la provincia di Cuneo. E' stata disposta anche la chiusura, dalle 21 di ieri, del Colle della Maddalena, in valle Stura, da Argentera fino al confine di stato con la Francia. Diversi sono stati gli interventi di vigili del fuoco e dei volontari Aib (antincendi boschivi) per rami caduti sulle strade a causa della neve abbondante, soprattutto in valle Varaita, lungo la colletta di Barge e nel Monregalese. Nei pressi di Demonte si sono verificati, poi, disagi alla circolazione a causa di un tir bloccato in mezzo alla strada. Scuole chiuse a Mondovì e Ceva.