Cuneo, intossicazione in un rifugio alpino: 30 ragazzi soccorsi

Alcuni ospiti sono stati trasportati in ospedale per accertamenti ma nessuno sarebbe in gravi condizioni. Sanitari e vigili del fuoco sono al lavoro per capire se la causa dell'intossicazione sia alimentare o dovuta a monossido di carbonio

Trenta ragazzi sono stati soccorsi in un rifugio alpino in località Bersezio, nel comune di Argentera (Cuneo), a causa di un’intossicazione. L’allarme è scattato in una casa vacanze situata tra le montagne della valle Stura di Demonte, nel cuneese. Gli ospiti hanno accusato malesseri vari, principalmente nausea e vomito, ma nessuno sarebbe in gravi condizioni. Alcuni sono stati portati nel più vicino ospedale per accertamenti e sono stati classificati con 'codice verde'. Sul posto sono intervenute diverse squadre dei vigili del fuoco e del personale sanitario che ora sono al lavoro per capire se si tratti di un problema alimentare o di un’intossicazione da monossido di carbonio.