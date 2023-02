Meteo, anticiclone comincia a cedere. Previsioni mercoledì 22 febbraio

Dopo aver dominato sull’Italia per diversi giorni, l’alta pressione lascerà il posto a una debole perturbazione atlantica. Mercoledì è attesa una giornata nebbiosa al Centro-Nord e localmente al Sud, mentre i cieli dovrebbero essere coperti su molte regioni. Più sole sui confini alpini, in Calabria, su Sicilia e Sardegna. In serata è atteso un peggioramento con piogge al Nord, soprattutto a ovest ascolta articolo Condividi

Dopo aver dominato sull’Italia per diversi giorni, l’anticiclone comincia a cedere e tra mercoledì 22 e giovedì 23 febbraio l’alta pressione lascerà il posto a una debole perturbazione atlantica. Sono queste le previsioni meteo degli esperti per le prossime ore. In particolare, mercoledì è attesa una giornata nebbiosa al Centro-Nord e localmente al Sud, mentre i cieli dovrebbero essere coperti su molte regioni. Più sole sui confini alpini, in Calabria, su Sicilia e Sardegna. In serata è atteso un peggioramento con piogge al Nord, soprattutto a ovest. Da giovedì, poi, il peggioramento sarà ancora più marcato e diffuso e durerà almeno 4 o 5 giorni (LE PREVISIONI METEO).

Le previsioni al Nord vedi anche Clima impazzito, perché freddo e caldo record sono collegati Mercoledì la pressione comincia a diminuire sulle regioni del Nord. Atteso cielo coperto quasi ovunque, con nebbia sulla Pianura Padana. Più soleggiato sui confini alpini. In serata arriverà la pioggia, soprattutto sul Nordovest. I venti sono deboli. Le temperature non dovrebbero subire variazioni sensibili: i valori massimi sono compresi tra i 9 e i 12 gradi in tutte le città. A Milano cielo coperto e pioggia debole. A Torino nebbia in mattinata, cielo coperto nel pomeriggio e pioggia in serata.

Le previsioni al Centro e in Sardegna vedi anche Clima, estate 2022 la più calda della storia in Europa Al Centro l’anticiclone resiste. Previsto un mercoledì con qualche nebbia al mattino, poi cieli molto nuvolosi o coperti su gran parte delle regioni. Il sole, invece, splenderà in Sardegna. Anche al Centro i venti soffiano deboli e le temperature non subiscono grossi sbalzi: i valori massimi oscillano tra gli 8-9 gradi di Campobasso e i 13 di Roma e Firenze. A Cagliari 17 gradi. Nella Capitale cielo coperto per tutto il giorno. Nel capoluogo toscano nebbia la mattino, cielo coperto in giornata, pioggia debole in serata.

Le previsioni al Sud e in Sicilia vedi anche Fiori sbocciati e montagne senza neve: il caldo inverno europeo. FOTO L’anticiclone domina ancora per qualche ora al Sud. Attesa una giornata nebbiosa al mattino, poi con nubi irregolari su gran parte delle regioni. Cielo più coperto su Basilicata e Puglia. Venti deboli e mari calmi. Temperature stabili: i valori massimi attesi vanno dagli 11 gradi di Potenza ai 18 di Palermo. A Napoli e Bari atteso cielo coperto. Sole nel capoluogo siciliano.