Martedì al Sud e sulle Isole al mattino nuvolosità alternata a schiarite sulle regioni peninsulari, maggiori aperture tra Calabria e isole maggiori. Al pomeriggio non sono previsti cambiamenti di rilievo. In serata ancora tempo asciutto con nubi compatte su tutti i settori. Temperature minime stazionarie o in aumento; massime stabili o in lieve calo

Siccità, fiume Po a secco come in estate: -3 metri rispetto allo zero idrometrico