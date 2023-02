Migranti, la nave di Emergency in arrivo al porto di Civitavecchia

“Non ci sono situazioni critiche, ma molti dei naufraghi raccontano abusi subiti in Libia. Molti di loro portano sulla pelle i segni dei pestaggi e dei maltrattamenti", ha detto Emanuele Nannini, capo missione Sar di Emergency ascolta articolo Condividi

È previsto per questa mattina l'arrivo nel porto di Civitavecchia della nave Life Support di Emergency. Dopo l'attracco si procederà con le operazioni di sbarco dei 156 naufraghi tratti in salvo tra la notte e la mattina del 16 febbraio. Tra di loro ci sono due donne, tre bambini tra i 7 e i 10 anni e 28 minori non accompagnati. (LO SPECIALE MIGRANTI)

Il capo missione: “I naufraghi raccontano abusi subiti in Libia” approfondimento Migranti, Ocean Viking a Ravenna: ancora sbarchi a Lampedusa "Le loro condizioni di salute sono buone. Il nostro team sanitario ha eseguito le verifiche delle condizioni di salute di tutte le persone a bordo e ha prestato le cure sanitarie a chi ne aveva bisogno. Non ci sono situazioni critiche, ma molti dei naufraghi raccontano abusi subiti in Libia. Molti di loro portano sulla pelle i segni dei pestaggi e dei maltrattamenti", ha detto Emanuele Nannini, capo missione Sar di Emergency.

Lo sbarco dalla Ocean Viking a Ravenna approfondimento Migranti, decreto Ong approvato dalla Camera con 187 voti favorevoli Nella giornata di ieri la nave Ocean Viking ha attraccato a Ravenna e dopo aver fatto sbarcare gli 84 naufraghi a bordo è ripartita. Dopo le operazioni di identificazione , di fotosegnalamento e i colloqui con i servizi sociali del Comune i 62 minori non accompagnati sono stati trasferiti ad Alessandria e Ravenna. Tre minorenni sono stati portati in pronto soccorso per ulteriori accertamenti. I maggiorenni, invece sono stati portati ai Cas delle Prefetture emiliane.

Gli sbarchi a Lampedusa approfondimento Migranti, nuovi sbarchi a Lampedusa: la Tunisia blocca 20 partenze L'hotspot di Lampedusa torna a dover fare i conti con il sovraffollamento, nel centro dell'isola sono presenti circa 2.800 persone a fronte di meno di 400 posti disponibili, in 600 saranno trasferiti a Taranto con una nave militare. Nella giornata di ieri sono state 472 le persone approdate. Sulle imbarcazioni intercettate al largo di Lampedusa non c'erano, come avveniva in precedenza, poche decine di persone, ma anche più di 130 naufraghi, fra cui donne e bambini. I migranti soccorsi hanno dichiarato di essere partiti da Sfax, in Tunisia, ma anche da Zuwara e El-Agelat in Libia.