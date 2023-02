Migranti, nuovi sbarchi a Lampedusa: la Tunisia blocca 20 partenze

Ancora sbarchi a Lampedusa e hotspot di contrada Imbriacola al collasso. Sono ospitate oltre 2 mila persone a fronte di una capienza massima di poco meno di 400 posti. Da mezzanotte in poi, nel'isola, sono arrivati 110 migranti. Tre i barchini, a bordo dei quali c'erano anche donne e bambini, soccorsi dalle motovedette della guardia di finanza e della Capitaneria. Ieri erano stati registrati 34 sbarchi, con un totale di 1.465 persone. L'ultimo approdo della giornata è avvenuto direttamente a Cala Francese: a sbarcare sono stati in 131, tutti bloccati, mentre si stavano dirigendo verso il centro, dai militari della tenenza delle Fiamme Gialle. Invece, arriverà nel porto di Ancona poco dopo le 11 la Geo Barents, nave umanitaria di Medici Senza Frontiere, con a bordo 48 naufraghi, di cui nove minori, soccorsi al largo della Libia in acque internazionali.

La Tunisia sventa 20 partenze in una notte

Intanto, la guardia costiera tunisina ha bloccato, nella notte tra il 15 e il 16 febbraio, 20 operazioni di migrazione irregolare, intercettando 582 persone a bordo di imbarcazioni in difficoltà in diversi tratti di mare del Paese. Lo ha reso noto il portavoce della Guardia nazionale su Facebook precisando che dei fermati 494 sono di varie nazionalità dell'Africa subsahariana, i restanti sono invece tunisini. Per tutti è scattata la denuncia alla magistratura, secondo la stessa fonte. Non solo. L' Osservatorio nazionale tunisino delle migrazioni (Onm), ha annunciato il lancio di una piattaforma relativa al sistema informativo nazionale sulla migrazione in Tunisia, in collaborazione con il Centro internazionale per lo sviluppo delle politiche migratorie (Icmpd), con il sostegno finanziario dell'Unione europea Durante un seminario tenutosi a Tunisi, il direttore generale dell'Onm, Ahlem Hammami, ha affermato che si può accedere a questa piattaforma attraverso il link 'Migradata' disponibile sul sito ufficiale dell'osservatorio. L'obiettivo è di fornire statistiche accurate e cifre imparziali sulla migrazione, nonché unificare gli strumenti di lavoro delle parti interessate nel settore in modo da aumentare il coordinamento e migliorare l'elaborazione e l'analisi dei dati.