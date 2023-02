Ruby ter, Karima su Berlusconi: "Pentita di essere stata ad Arcore"

"Dal presidente Berlusconi mi sono sentita estremamente rispettata per quello che sono". Ed ancora: "In lui non ho mai visto il politico, né il potere e quello che lo circonda". Un rapporto di affetto quello tra Ruby e Silvio Berlusconi. Così lo descrive Karima presentando il libro sulla sua vita in un hotel di Milano. "Sono sicura che Berlusconi provi per me affetto perché sono tra le poche persone che gli ha mostrato gratitudine. In me ha visto una buona persona" ha detto durante la presentazione della sua biografia “Karima”, scritta con la giornalista Raffaella Cosentino. "Non ho mai ricevuto milioni di euro, altrimenti non sarei nemmeno rimasta in Italia a soffrire tutto quello che ho sofferto", ha risposto così ai giornalisti a proposito delle somme che avrebbe ricevuto, secondo l'accusa, dal leader di Forza Italia Silvio Berlusconi, assolto ieri al termine del processo Ruby ter.