Meteo, sereno su gran parte Italia: previsioni mercoledì 15 febbraio

L’Anticiclone domina ancora sull’Italia. Mercoledì 15 febbraio, secondo gli esperti, sarà una giornata con cieli sereni o poco nuvolosi su gran parte del Paese. Ci sono, però, delle eccezioni: nebbie diffuse sono attese sulla Pianura Padana, qualche nuvola in più anche sulla Puglia centro-settentrionale, sull'alta Toscana e tra Sicilia e Calabria. I venti sono deboli. L’alta pressione che sta interessando l’Europa centrale, comunque, dovrebbe durare almeno una settimana, garantendo anche in Italia bel tempo e temperature primaverili (LE PREVISIONI METEO).

Al Nord è previsto un mercoledì soleggiato quasi ovunque, soprattutto sui settori montuosi. Possibilità di nebbie, anche diffuse e per tutto il giorno, sulla Pianura Padana. Venti deboli dai quadranti settentrionali. Per quanto riguarda le temperature, le massime e le minime non subiranno sostanziali variazioni. I valori massimi attesi oscillano tra gli 8 gradi di Venezia e 16 di Milano e Trento. Nel capoluogo lombardo foschia in mattinata e in serata, meno nuvoloso durante il giorno. Cielo sereno a Torino.

L'anticiclone di San Valentino domina anche sulle regioni del Centro. Previsto un mercoledì con generali condizioni di bel tempo e cieli in gran parte sereni. Solo sull'alta Toscana e sul basso Lazio sono attese più nuvole. Venti deboli, da direzioni variabili. Di giorno previsto clima mite, con le temperature minime in crescita. Per quanto riguarda le massime, i valori sono compresi tra gli 11 gradi di Campobasso e i 14-15 delle altre città. A Roma e Cagliari atteso cielo poco nuvoloso, più coperto a Firenze.

Condizioni meteo stabili anche sulle regioni del Sud, con l'anticiclone che regala cieli in gran parte sereni o al massimo poco nuvolosi. Solo sulla Puglia centro-settentrionale e in provincia di Messina e Reggio Calabria potrebbero registrarsi più nuvole, anche se irregolari. Venti deboli da direzioni variabili, mari mossi o poco mossi. Atteso clima mite. I valori massimi delle temperature oscillano tra gli 8-9 gradi di Potenza e i 15-16 di Palermo e Napoli. Nel capoluogo siciliano nubi sparse al mattino e poi cielo più sereno, in quello campano splende il sole.