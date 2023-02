Corteo a Milano per Cospito: scontri tra anarchici e polizia

Nuovo corteo degli anarchici a Milano in segno di protesta contro la decisione del governo di non revocare il regime del 41-bis per Alfredo Cospito, da oltre 110 giorni in sciopero della fame. Sarebbero circa 400 le persone che hanno partecipato alla manifestazione, partita alle 17 da piazza XXIV Maggio, in zona Navigli. Non sono mancati momenti di tensione durante il corteo, adesso disperso. Gli agenti in assetto antisommossa hanno schierato un cordone di sicurezza per bloccare i manifestanti e sono così venuti a contatto con le persone in prima fila. Poi sono partite almeno quattro cariche per far indietreggiare gli anarchici, tra lanci di petardi, bottiglie, pietre e bombe carta. Intanto, Cospito è stato trasferito dal centro clinico del carcere di Opera al reparto di medicina penitenziaria dell'ospedale San Paolo di Milano, in via precauzionale. Il ricovero si è reso necessario perché, oltre agli alimenti, l’anarchico si sta rifiutando di assumere anche gli integratori.