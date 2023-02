Sanremo, il Codacons risponde a Fedez: "La canzone ci è piaciuta"

In merito all'intervento in cui il rapper si è rivolto in modo diretto all'associazione dei consumatori durante la seconda puntata del Festival, il presidente Carlo Rienzi ha detto di aver apprezzato la performance per aver dato voce "a chi tutti i giorni si batte per la difesa dei diritti degli utenti". E riguardo alle critiche al vice-ministro Bignami: "Sulla propaganda politica la responsabilità è della Rai"

Dopo che Fedez, durante la seconda puntata del Festival di Sanremo, si è rivolto in modo diretto e polemico al Codacons con un brano rap eseguito un freestyle, il presidente dell'associazione dei consumatori, Carlo Rienzi, ha commentato la performance del rapper dicendo che "al di là della scarsa qualità musicale, la canzone' ci è piaciuta. Vogliamo ringraziarlo per aver portato una associazione dei consumatori al centro del Festival, dando così spazio a chi tutti i giorni si batte per la difesa dei diritti degli utenti" ( LO SPECIALE SANREMO ).

"Ringraziamo Fiorello e Amadeus per aver fatto conoscere il Codacons"

"Ciao Codacons, guardo come mi diverto", aveva intonato all'Ariston il cantante, che nei giorni scorsi aveva vinto una causa contro il Codancons che chiedeva un risarcimento per diffamazione, in seguito ad alcune affermazioni dell'artista sui social. "Allo stesso modo - ha proseguito Rienzi - ringraziamo Fiorello e Amadeus che in questi giorni, in diverse occasioni pubbliche, hanno parlato del Codacons, favorendo la conoscenza tra milioni di cittadini della più importante associazione di difesa civica in Italia, il cui acronimo 'Codacons' contiene proprio la "difesa dei diritti dei consumatori e dell'ambiente", due valori costituzionali essenziali la cui diffusione alla generalità dei cittadini aiuta proprio ad accrescere i diritti e creare le condizioni per un ambiente più vivibile e per la salvezza di un pianeta distrutto dalla mano dell'uomo".