Gianni Vattimo, condannato l'assistente e compagno Simone Caminada

Separazioni e divorzi, a marzo arriva la riforma Cartabia: cosa cambia

Tra poche settimane cambieranno le modalità per chiedere la separazione, grazie all’entrata in vigore delle nuove disposizioni in materia volute dall’ex ministra della Giustizia. Tra le novità ci sono le istruttorie già pronte dalla prima udienza e il piano genitoriale, che rischiano però di trovare impreparata la magistratura, attualmente sotto organico

Alla fine di febbraio, con almeno 120 giorni di anticipo rispetto ai tempi previsti, entrerà in vigore la riforma Cartabia sul diritto di famiglia, che riguarderà separazioni, divorzi, affidi e figli. Presto si arriverà alla soppressione dei tribunali per i minori e alla nascita del "Tribunale della Famiglia", superando così la frammentazione attuale tra tribunale ordinario, tribunale per i minorenni e giudice tutelare

LE TAPPE – Arrivano quindi le modifiche per separazioni e divorzi, ma le tappe per le prossime riforme sono state già fissate, in linea con le tempistiche previste dal Pnrr. A partire dal prossimo giugno entrerà in vigore la riforma sulla mediazione assistita, mentre solo nel 2025 saranno esecutive le disposizioni relative ai minori e sarà operativa la nuova sezione del Tribunale della Famiglia