Ragusa, bambino di 10 anni perde una mano a causa di un petardo

I medici non hanno potuto fare nulla per salvare l'arto, completamente compromesso dall'esplosione. La prognosi è ancora riservata, ma non sarebbe pericolo di vita

Drammatico incidente nel Ragusano, dove un bambino di 10 anni ha perso la mano destra dopo che ieri aveva raccolto un petardo inesploso. L'esplosione è avvenuta poco dopo nella zona di contrada Capraro, in via Alberto Sordi, una strada limitrofa alla strada provinciale 2 che collega Vittoria ad Acate nel Ragusano.

Il bambino non è in pericolo di vita

Il bambino, di origini tunisine, subito soccorso da alcuni vicini e poi caricato in ambulanza, è stato trasportato all'ospedale Guzzardi di Vittoria, e poi trasferito al Cannizzaro di Catania, dapprima al Trauma center, poi nel reparto di chirurgia plastica dove rimarrà per alcuni giorni sottoposto a un trattamento antibiotico di routine contro il rischio di infezioni. Purtroppo i medici non hanno potuto fare nulla per salvare l'arto. La prognosi è ancora riservata, ma il bambino non sarebbe pericolo di vita. Sull'episodio indaga la Polizia per verificarne la dinamica.