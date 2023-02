Pietro Marinelli, chi è il professore negazionista della Shoah

Proprio dal profilo Facebook di Marinelli si può capire qualcosa delle sue ideologie. Nato nel 1956 a Napoli, da una vita nel capoluogo lombardo, insegna Diritto ed Economia politica. Si descrive così: “Sono il cattivo cattivissimo, capo dei vampiri e Re dell'Istituto”. L’ultimo post visibile, del 26 gennaio, è un appello a firmare una petizione contro la presenza del presidente ucraino Zelensky al Festival di Sanremo e contro la “spettacolarizzazione della guerra”. Definisce “incostituzionale” l’invio delle armi a sostegno di Kiev e appoggia la decisione con cui Putin, in occasione del Natale Ortodosso, aveva proclamato un cessate il fuoco. “È una dichiarazione che gli Stati Uniti d'America non hanno mai fatto e che quando c'era l'Unione Sovietica non sarebbe stata neppure pensabile!.. E i cosiddetti giornalisti nostrani si ostinano a paragonare l'attuale Federazione Russa all'Unione Sovietica!”, scrive Marinelli.

La sospensione nel 2017

Già nel 2017, scrive Repubblica, Marinelli era stato sospeso (per sette giorni) all’istituto di Corsico dove insegnava, il Falcone-Righi, per essersi espresso duramente contro l’Islam, dopo che una studentessa in Ramadan non si era alzata in piedi al suo arrivo in aula. Lui allora le aveva detto davanti a tutta la classe che il Ramadan "non è umano". Lo si può vedere parlare dell’accaduto in un video sul canale YouTube del Partito anti islamizzazione e anche sul suo profilo Facebook. “Come mai un preside di una scuola statale italiana difende a spada tratta una studentessa islamica tenendo conto esclusivamente delle sue ragioni e trattandola in modo diverso dagli altri studenti della classe?”, si chiedeva Marinelli.