C'è tempo fino alle 20 di oggi per iscrivere gli alunni alle scuole superiori e alle elementari. Tutte le indicazioni per le famiglie

Il percorso per completare l'iscrizione all'anno scolastico 2023-24 si deve compiere sull' apposito portale predisposto dal Ministero dell'Istruzione e del Merito. I genitori degli alunni di terza media possono indicare fino a tre preferenze tra gli istituti. A disposizione delle famiglie, anche l'app "Scuola in chiaro", che ha l'obiettivo di illustrare tutti gli istituti del territorio con le rispettive offerte formative.

Scade questa sera alle 20 il termine per l'iscrizione degli alunni alle scuole superiori e alle elementari. Le procedure di scelta della scuola da frequentare hanno preso il via lo scorso 9 gennaio e le modalità per portarle a termine sono esclusivamente online.

La procedura online

Per procedere all'iscrizione vera e propria, invece, è necessario accedere al portale attivando il proprio account tramite SPID, Carta d'Identità Elettronica o eIDAS. A questo punto, cliccando su "Nuova domanda" si può compilare tutta la modulistica necessaria all'iscrizione, inserendo i dati dell'alunno, della famiglia, della scuola e inoltrare la domanda nel sistema. La procedura è pressocché identica anche per l'iscrizione alle scuole medie.

Una volta inoltrata, la domanda giungerà alla scuola interessata che potrà confermare l'icrizione oppure, in caso di mancanza di posti, rimandare la famiglia ad un'altra scuola, tra quelle indicate come preferenziali. I genitori potranno monitorare lo stato della domanda in qualunque momento attraverso lo stesso portale.

Per chi non avesse ancora completato l'iscrizione, c'è tempo fino alle 20 di stasera per presentare le domande online.