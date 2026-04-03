Precipita da tromba scale in una palazzina a Bologna, morto 12enne

Secondo quanto ricostruito sarebbe caduto dall'ottavo piano: pare che a cedere sia stata una sorta di lastra sotto i suoi piedi. Con lui c'erano alcuni amici che hanno tentato, invano, di aiutarlo. Il 12enne è morto sul colpo

Un bambino di 12 anni è morto, intorno alle 19, dopo essere precipitato nella tromba delle scale di un palazzo in via Piave, a Bologna. Secondo una prima ricostruzione il ragazzino, di origine straniera, sarebbe caduto, dall'ottavo piano, dove si trovava insieme ad alcuni coetanei. Durante un gioco sarebbe scivolato su una lastra di plexiglas vicino a un

lucernario e poi sarebbe caduto nel vuoto all'interno della tromba delle scale. Inutili i tentativi dei presenti di trattenerlo e di chiedere aiuto. Immediato l'intervento della polizia, con

pattuglie del commissariato Santa Viola e delle Volanti, insieme ai sanitari del 118. Per il minore, però, non c'è stato nulla da fare. Gli agenti stanno ascoltando i testimoni per chiarire con esattezza la dinamica, che al momento appare riconducibile a un tragico incidente. Sul

posto anche la polizia Scientifica per i rilievi.