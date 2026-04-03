I fatti risalgono all'11 ottobre 2013, quando nel naufragio a Lampedusa morirono 268 cittadini siriani tra cui 60 minori. La Cassazione ha assolto dall'accusa di rifiuto di atti d'ufficio i due ufficiali imputati: Leopoldo Manna, all'epoca responsabile della sala operativa della Guardia Costiera, e Luca Licciardi, comandante della sala operativa della Squadra navale della Marina

Prescritta l'accusa di omicidio colposo plurimo per Leopoldo Manna e Luca Licciardi per il caso del naufragio bambini avvenuto l'11 ottobre 2013. A deciderlo è stata la Cassazione, assolvendo dall'accusa di rifiuto di atti d'ufficio i due ufficiali imputati. All'epoca dei fatti Manna ricopriva l'incarico di responsabile della sala operativa della Guardia Costiera, mentre Licciardi era comandante della sala operativa della Squadra navale della Marina.