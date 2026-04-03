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Pasqua, l'Arma dei carabinieri all'insegna di rispetto e inclusione

Cronaca

Il comandante generale dell’Arma dei Carabinieri, il generale C.A. Salvatore Luongo, questa mattina, a conclusione delle iniziative organizzate per la “Giornata Mondiale per la consapevolezza sull’autismo”, ha accolto un folto gruppo di ragazzi, accompagnati da familiari ed educatori di varie associazioni capitoline

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lla vigilia di Pasqua presso il Casale Renzi a Roma il Comandante Generale dell’Arma dei Carabinieri, Gen. C.A. Salvatore Luongo, questa mattina, a conclusione delle iniziative organizzate per la “Giornata Mondiale per la consapevolezza sull’autismo”, ha accolto un folto gruppo di ragazzi, accompagnati da familiari ed educatori di varie associazioni capitoline.

Durante la mattinata, gli ospiti hanno avuto l’opportunità di scoprire le peculiarità della tutela dell’ambiente e la salvaguardia delle specie animali protette attraverso il coinvolgimento diretto in postazioni sensoriali create per l’occasione dai Carabinieri della Biodiversità.

Inoltre, supportati dagli istruttori, alcuni ragazzi hanno potuto conseguire il “battesimo della sella” con i cavalli del 4° Reggimento Carabinieri a Cavallo mentre altri si sono improvvisati cantanti e musicisti con i maestri della Banda dell’Arma. Ha riscosso successo anche la possibilità di sentirsi Carabinieri a bordo di mezzi con colori d’istituto.

 

Il culmine della giornata è stato il momento dello scambio degli auguri, durante il quale il Comandante Generale, che si è intrattenuto con gli ospiti dell’evento, ha sottolineato quanto queste occasioni di incontro, nel comune denominatore dei valori di ascolto, rispetto ed inclusione, rafforzino il legame tra l’Arma e le Comunità.

Al termine dell’incontro, i ragazzi, i loro genitori ed i rappresentanti delle associazioni hanno espresso sincera gratitudine per l’attenzione e la sensibilità ricevute, sottolineando come il gesto simbolico della consegna delle uova di pasqua da parte dell’Arma abbia saputo regalare a tutti i presenti un momento di autentica gioia e serenità, illuminando i loro volti e rendendo ancora più speciale l’attesa della Pasqua. 

Arma dei carabinieri

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