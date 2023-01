Andrea Piazzolla, a processo l'ex assistente della Lollobrigida

In questa causa il nome di Andrea Piazzolla, non è legato a quello di Gina Lollobrigida, perché i fatti risalgono al 2009 quando non era ancora il factotum dell’attrice. Piazzolla è stato citato a giudizio dalla procura perché non avrebbe versato l’assegno di mantenimento a favore di suo figlio nato nel 2009 dalla relazione con Sara Urriera e riconosciuto soltanto nel 2021 al termine di un intricato percorso giudiziario. La somma che avrebbe dovuto versare Piazzolla era di 300 euro al mese a cui aggiungere il 50% delle spese straordinarie. A stabilirlo era stato il 27 maggio del 2021 un giudice civile. Da allora, tuttavia, il manager della Lollo non avrebbe adempiuto alle disposizioni della sentenza. Il reato contestato a Piazzolla: violazione degli obblighi di assistenza familiare. Prima udienza: 29 marzo 2023.