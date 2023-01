Messina Denaro, inquirenti alla ricerca della sua rete di conoscenze

A quasi due settimane dall’arresto di Matteo Messina Denaro, gli inquirenti continuano a scavare nella vita dell’ex capomafia per risalire alla rete di protezione che gli ha garantito di nascondersi dalla giustizia per 30 anni. In molti, anche spontaneamente, si stanno presentando nelle stazioni dei Carabinieri e nei commissariati di Polizia per dire di aver incontrato Messina Denaro, senza però rendersi conto di chi fosse. Un volto conosciuto sul territorio, quindi, ma a cui non corrispondeva il vero nome. Le indagini si stanno concentrando ad esempio su alcune donne che frequentavano la casa del padrino di Castelvetrano (LE NUOVE IMMAGINI DEL COVO DEL BOSS).