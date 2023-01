Meteo, da giovedì ritorna il freddo: gelo per altri 10 giorni

Mercoledì breve tregua dal maltempo con momenti soleggiati in particolare al Sud e sul versante tirrenico. Anche in Pianura Padana le temperature massime si spingeranno oltre i 10 gradi. Da giovedì tornano freddo e gelo che potrebbero durare per almeno dieci giorni

Mercoledì 25 gennaio sarà una giornata di tregua dal maltempo e soprattutto dalle temperature rigide che hanno caratterizzato il tempo degli ultimi giorni. Archiviate per almeno 24 ore nevicate e gelo. Già da giovedì un nuovo afflusso artico riporterà l’Italia in una nuova fase invernale. Il freddo dovrebbe durare fino ai primi di febbraio. Le temperature caleranno di 5-7 gradi sul medio Adriatico e al Meridione e si registreranno nevicate moderate anche a bassa quota. Altra neve è prevista sull'Appennino dalle Marche fino alla Sicilia, inizialmente a quote di alta collina poi in calo fino ai 200 metri al Centro e fino ai 400-600 metri al Sud. Il resto del Nord vivrà un tempo molto variabile con qualche piovasco alternato a sprazzi di sole. Al Centro troveremo qualche residua pioggia in Sardegna e sulle Adriatiche in un contesto più mite e soleggiato, mentre al Sud il bel tempo sarà disturbato solo da qualche piovasco serale in Sicilia.