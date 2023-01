Maltempo, prosegue allerta meteo: pioggia e neve su tutta la penisola

Neve e pioggia stanno imperversando in molte zone, provocando disagi. Ancora allerte dalla Toscana al Piemonte. Ieri nevicate su dall’Emilia Romagna agli Appennini . A Trieste bora a 130 chilometri orari. Ancora paura a Senigallia per la piena del fiume Misa. Scuole chiuse in molte città ascolta articolo Condividi

Il maltempo da diversi giorni sta provocando disagi in tutta Italia e non sembra dare tregua. Neve e pioggia stanno imperversando in molte zone della Penisola. Ieri allerta per il fiume Misa a Senigallia mentre le nevicate hanno costretto a chiudere le scuole in diverse città, da L'Aquila a Potenza. Segnalate strade impercorribili, incidenti, squadre e mezzi spargisale impegnati in tante regioni. Le abbondanti nevicate e le piogge proseguiranno anche nelle prossime ore, insieme al freddo (LE PREVISIONI METEO).

Allerte in varie regioni vedi anche Forte nevicata, bimbo nasce in casa: ostetrica guida parto dal 118 Allerta gialla per la neve nel sud del Piemonte. L'Arpa (Agenzia regionale per la protezione ambientale) prevede, dalla tarda mattinata di oggi, nevicate a 300-400 metri nell'Alessandrino e nell'Astigiano, 8-10 cm nel Cuneese mentre le altre zone di pianura della regione non dovrebbero essere interessate dalle precipitazioni. Sulle zone montane e pedemontane comprese tra le Alpi Marittime e le Cozie settentrionali sono attesi fino a 30-40 cm di neve fresca. A Torino sono già state cosparse di sale le strade e le fermate dei mezzi pubblici in collina. Nel capoluogo piemontese sotto i 500 metri è invece prevista pioggia. In alcune zone della Toscana la Protezione civile ha aggiunto il codice giallo per ghiaccio, vigente fino alla mattina di martedì 24 gennaio. Le temperature sono in calo e rimarranno con valori sottozero fino alla mattina di oggi su buona parte delle zone interne, con la conseguente possibilità di formazione di ghiaccio nelle zone interessate dalle nevicate.

La situazione di ieri leggi anche Maltempo, ancora freddo intenso: allerta arancione su Romagna e Marche Ieri nelle Marche, il fiume Misa a Senigallia ha raggiunto la piena e poi ha iniziato ad abbassarsi. Il casello dell'A14 così come alcuni tratti della Ss16 erano stati chiusi. Nei paesi colpiti dall'alluvione del 15 settembre, l'allerta, nelle scorse ore, era al massimo. Oltre ai danni causati dalla pioggia, come frane, allagamenti e alberi caduti nel Pesarese, nel Fermano e nell'Anconetano, nell'hinterland di Pesaro Urbino e Ascoli Piceno ci sono state anche abbondanti nevicate con accumuli di coltre bianca. Sulla costa marchigiana, invece, sono state registrate mareggiate a Pesaro, dove diversi stabilimenti balneari sono stati danneggiati. Mentre nel Maceratese, a causa della pioggia, si sono verificate frane e allegamenti. Nella vicina Umbria i fiocchi di neve sono caduti a quote molto basse. Foligno, Spoleto e Gubbio si sono svegliate completamente imbiancate. A Norcia, ci sarebbe stata una delle più grandi nevicate degli ultimi 15-20 anni. In Abruzzo, a Valle Castellana, alcune slavine sono cadute sulla strada provinciale 52 e il paese è rimasto isolato. I residenti di diverse frazioni sono stati trasferiti con gli elicotteri dei vigili del fuoco.

Disagi in tutta Italia vedi anche Meteo, il maltempo non molla la presa: aria fredda dal Nord Europa In Sardegna, a Cagliari, si sono registrati forti ritardi, anche di oltre due ore, in aeroporto, a causa del gelo che si è formato durante la notte sulle ali di alcuni aerei. In Campania rovesci e temporali e rischio idrogeologico. Nel Nord del Paese, a Venezia, c'è stato un doppio sollevamento per il Mose per fronteggiare l'acqua alta prevista a oltre 1 metro e 15. Neve, invece, dalle montagne alle zone collinari, dai 300-400 metri in su. Le province più colpite quelle di Belluno e Vicenza. Fiocchi anche nel Veronese in quota e accumuli fino a 20 centimetri su tutte le Dolomiti. In Friuli Venezia Giulia, la Bora da diversi giorni sferza Trieste con raffiche oltre i 120 chilometri orari. A tratti è caduta anche la pioggia. Vento e freddo continuano a interessare anche l'Emilia Romagna. Nel Riminese nevicate verso l'entroterra collinare e appenninico che in alcuni punti hanno raggiunto anche i due metri. Due giovani salvati in provincia dalla piena di un torrente. A Ravenna l'acqua del mare si è alzata di 2,5 metri provocando allagamenti in diverse aree costiere. Sono state oltre 5mila le interruzioni di corrente elettrica nell'Appennino romagnolo e nel Riminese a causa del maltempo. Neve anche in Toscana, sulle colline e sui rilievi dell'Aretino. Scuole chiuse in diversi comuni. I fiocchi sono caduti abbondantemente anche nel Senese e nel Grossetano dove alcune auto, in entrambe le province, sono finite fuori strada e dei pullman di linea sono rimasti bloccati. Nel Lazio, ad Amatrice, in provincia di Rieti, la situazione "è disastrosa", ha fatto sapere il sindaco Giorgio Cortellesi. In poche ore, infatti, è caduto un metro di neve.