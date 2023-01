Forte nevicata, bimbo nasce in casa: ostetrica guida parto dal 118

Un parto in casa, guidato a distanza, via telefono, da un’ostetrica, a causa dell’emergenza neve e del blocco della strada per poter arrivare in ospedale: è successo a San Quirico d'Orcia (Siena) dopo la forte nevicata che si è abbattuta per tutta la mattina sulla zona. I due genitori, guidati da una dottoressa della Centrale operativa Siena-Grosseto del 118, come riporta Ansa, hanno quindi gestito in autonomia il parto.