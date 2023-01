Sparatoria ad Ancona, due persone ferite

Trasportati all'ospedale di Torrette, nessuno dei due sarebbe in pericolo di vita. La polizia sta indagando per far luce sull’episodio

La sparatoria è avvenuta questa mattina all'alba, in via Flavia ad Ancona, nei nuovi quartieri. Sono due le persone rimaste ferite e la polizia sta indagando per far luce sull’episodio. Gli operatori della polizia scientifica sono al lavoro per repertare i vai bossoli trovati sul luogo, che si trova all'altezza di un centro di aggregazione giovanile del Comune, "La bottega della fantasia", davanti ad una fermata dell'autobus. I due feriti sono stati trasportati all'ospedale di Torrette: nessuno dei due sarebbe in pericolo di vita.