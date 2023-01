Maltempo, oggi allerta arancione su 4 regioni

Giallo, dunque, il livello di allerta sul Lazio, dove ci si aspettano temporali con raffiche di burrasca dai quadranti occidentali e fino ai rilievi, come specificato già ieri dal Centro Funzionale Regionale. Previste anche nevicate dai 600-800 metri in su, sulle zone dell’Appennino di Rieti, di Aniene e del Bacino del Liri. Intanto, nel Cassinate – in particolar modo nella valle dei Santi, sud della provincia di Frosinone - il fiume Garigliano ha rotto gli argini ed ha allagato, in più punti, strade e campi. È stata l'eccessiva portata dei fiumi Sacco, Liri, Gari e Rapido, che vanno poi a confluire nel Garigliano a sud di Cassino, a determinare l’evento. In alcune località, come ad esempio Pontecorvo, le scuole oggi restano chiuse.

I danni del maltempo

Nella notte i Vigili del Fuoco sono dovuti intervenire in più aree del Paese. Così ad esempio in Umbria, in Valnerina, nel comune di Cascia, dove si è verificata una frana in frazione Poggioprimocaso. Lo smottamento ha interessato la strada che collega la località a quella di Piè La Villa. Anche in Campania si registrano diversi smottamenti, ad esempio sulle strade della Costiera Amalfitana: fango, pietre e detriti hanno invaso la Strada Provinciale 1 (nei pressi di Cesarano e in direzione di Ravello). Sulla strada statale 166 'degli Alburni' è provvisoriamente chiuso il tratto al chilometro 57 nei pressi di San Rufo, in provincia di Salerno, a causa di un frana.