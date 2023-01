Non ha collaborato nessun pentito per la cattura di Matteo Messina Denaro (LO SPECIALE DI SKY TG24). La chiavi per arrivare al superboss sono state la meticolosa raccolta di una serie enorme di informazioni confrontate tra i tanti reparti dei Carabinieri e le banche dati dello Stato (tra queste quelle del ministero della Salute e delle Regioni), il lavoro di investigazione in strada e le intercettazioni telefoniche. E' quello che la componente investigativa dell'Arma definisce il "metodo Dalla Chiesa'" come spiega lo stesso Comandante Generale, Teo Luzi: "per 30 anni abbiamo voluto arrivare alla sua cattura, soprattutto in questi ultimi anni, con un grandissimo impiego di personale e di risorse strumentali". E tre giorni fa è arrivata la svolta e la decisione del blitz. Dunque un'indagine tradizionale che ha una ferma consapevolezza: "senza intercettazioni non si possono fare le indagini di mafia", sottolinea il capo dei pm di Palermo, Maurizio de Lucia. Il bandolo della matassa, in quel mare di byte e faldoni, erano i dati che in qualche modo facevano riferimento alla malattia del padrino di Castelvetrano, a causa della quale prenotava visite, terapie e interventi sotto il falso nome di Andrea Bonafede, con tanto di codice fiscale.