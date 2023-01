Sciopero benzinai, i gestori: a queste condizioni resta confermato

Le condizioni del Decreto non convincono i benzinai che confermano la manifestazione. Domani l'ultimo incontro per evitarla

Dietrofront dei benzinai che non stanno alle condizioni previste dal Decreto sulla trasparenza dei prezzi e vanno così verso la conferma dello sciopero previsto per il 25 e 26 gennaio.

Contro il Governo

"Dopo avere certificato il comportamento corretto dei gestori nell’incontro della scorsa settimana, c'è stata prima la pubblicazione di un Decreto pasticciato, poi l’avvio di una istruttoria Agcm. È una situazione grave. Il Governo non può continuare ad avere sette posizioni diverse che finiscono per scaricarsi sui cittadini e su una intera categoria di lavoratori. Non può dire oggi che i gestori si sono comportati correttamente e domani evocare l’intervento della GdF e dell’Agcm". Ad affermarlo in una nota è il presidente della Fegica Di Vincenzo.

L’incontro previsto per domani con il Governo, che peraltro non è stato ancora convocato, sottolinea, "non nasce certamente sotto i migliori auspici, né ci mette in uno stato d’animo sereno. La soluzione è nelle mani di un negoziato specifico che non può partire se non in condizioni di assoluta serietà e competenza sui problemi di un settore che attendono risposte da troppo tempo".