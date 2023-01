Messina Denaro, chi sono la figlia Lorenza e la sorella Patrizia

Il boss ha avuto una figlia da Franca Alagna. La ragazza, che si chiama Lorenza e che porta il cognome della madre, non avrebbe mai avuto rapporti con il padre. Il capomafia ha anche una sorella, che invece gli è sempre stata molto vicina e che è stata condannata a 14 anni e 6 mesi di carcere, e un fratello ascolta articolo Condividi

Boss e latitante, ma anche padre e fratello. Matteo Messina Denaro, arrestato il 16 gennaio 2023 dopo 30 anni di latitanza, ha legami familiari vasti. Nel 1996 è diventato padre di Lorenza, figlia avuta da Franca Alagna. La ragazza porta il cognome della madre e non ha mai voluto associare la sua immagine a quella del padre. Anni fa, al Tg 2, aveva detto: “Non voglio rilasciare interviste, non voglio stare sotto i riflettori. Basta. Io sono una ragazza normalissima come tutte le altre. Voglio essere lasciata in pace. Dovete fare finta che io non esisto”. Situazione diversa per Anna Patrizia Messina Denaro, una delle sorelle del boss. Lei è stata condannata a 14 anni e 6 mesi (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI IN DIRETTA - LO SPECIALE DI SKY TG24 - I LATITANTI ITALIANI).

La figlia Lorenza approfondimento Matteo Messina Denaro, il video dell'arresto alla clinica Maddalena Come detto, Lorenza è nata dalla storia tra Franca Alagna e Messina Denaro, quando quest’ultimo era già latitante. Il boss non avrebbe mai conosciuto la figlia, come ha confidato a un amico, anche se la ragazza e Franca sono state accolte sin dal primo momento a casa della madre del boss a Castelvetrano. Se ne sono andate nel 2013. Nel 2021 Lorenza ha avuto un bimbo, che è il nipote del boss.

La sorella Anna Patrizia approfondimento Messina Denaro, 30 anni di latitanza tra lettere e avvistamenti Anna Patrizia Messina Denaro, sorella dell'ex superlatitante, è nata a Castelvetrano il 18 settembre 1970. Nel 2018 la quinta sezione penale della Corte di Cassazione ha confermato la sentenza con cui la Corte d'appello di Palermo (presidente Raimondo Lo Forti) la condannò a 14 anni e mezzo di carcere. Confermata, inoltre, la condanna 16 anni per il nipote Francesco Guttadauro, definito il "nipote del cuore" del boss. La sentenza di primo grado era stata emessa dal Tribunale di Marsala il 31 marzo 2015. Zia e nipote sono ritenuti colpevoli di associazione mafiosa (la sorella del boss, in primo grado era stata condannata a 13 anni per concorso esterno) e tentata estorsione a Rosetta Campagna, una delle eredi di Caterina Bonagiuso, madrina di battesimo di Anna Patrizia. Il processo era scaturito dall'operazione antimafia "Eden" (13 dicembre 2013).

Il fratello Salvatore approfondimento Arresto Matteo Messina Denaro, cosa succede ora secondo gli esperti Matteo Messina Denaro ha anche un fratello, Salvatore. Arrestato per la prima volta nel 1998, nel 2004 è stato condannato in via definitiva per associazione per delinquere di stampo mafioso pluriaggravata, danneggiamento seguito da incendio aggravato in concorso e tentato incendio pluriaggravato in concorso. Poi è stato arrestato di nuovo nel marzo 2010 per aver veicolato pizzini su ordine del fratello e condannato per questo, nel 2013, a 7 anni. Il 2 marzo scorso ha lasciato la casa di lavoro di Tolmezzo dove si trovava in regime di 41 bis.

I cugini leggi anche Matteo Messina Denaro, la malattia e il falso nome con cui era in cura Fra i cugini di Matteo Messina Denaro c’è Mario Messina Denaro, arrestato prima nel 2009 e poi nel 2013: secondo gli inquirenti era un estorsore della cosca. Poi c’è Giovanni Filardo, condannato per mafia a 12 anni e 6 mesi nell’operazione “Golem 2”, anche lui per atti di estorsione e reinvestimento illecito di capitali. Infine Matteo Filardo, fratello di Giovanni, al momento indagato da Dda di Palermo nell’ambito di una serie di perquisizioni legate alla cattura del boss latitante