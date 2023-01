Femminicidio a Roma, Gualtieri: serve riflessione su possesso armi

La 35enne Martina Scialdone, avvocata di 35 anni che si occupava di separazioni e divorzi, è stata uccisa venerdì sera dall’ex compagno, un 61enne che le ha sparato fuori da un ristorante perché non accettava la fine della relazione. Il sindaco della Capitale: “Fenomeno drammatico e preoccupante che va contrastato con tutte le forze. Necessità di limitare il possesso delle armi, riducendone il numero in circolazione, per aumentare la sicurezza”

Uccisa dal suo ex davanti al ristorante, con diverse diverse persone che lo hanno visto puntarle la pistola contro e poi spararle perché si rifiutava di accettare la fine della loro relazione. Martina Scialdone, avvocata di 35 anni, è la vittima dell'ultimo episodio di femminicidio . Era una giovane legale che si occupava di separazioni e divorzi. L’assassino è invece Costantino Bonaiuti, un sindacalista di 61 anni, ex compagno della vittima: l'uomo dopo l'omicidio ha tentato la fuga ma è stato arrestato poco dopo dalla Polizia.

Cosa è successo

L’omicidio è avvenuto venerdì sera, verso le 22.30, nel quartiere Appio Latino, fuori da un ristorante dove la vittima pochi minuti prima stava cenando con il fratello. I due sono stati raggiunti dall’ex compagno di lei. Lui si è seduto al tavolo tentando invano una riconciliazione ma lei è scappata in bagno terrorizzata e decisa a non vederlo più. Poi è stata convinta ad uscire fuori, ma poco dopo lui le ha puntato la pistola al petto e ha esploso un proiettile, che ha ucciso l'avvocata dopo poco, davanti agli occhi di suo fratello. Nel frattempo Bonaiuti era già in macchina cercando di far perdere le proprie tracce, ma la Polizia lo ha rintracciato a poche decine di chilometri, nel quartiere Fidene, a nord della Capitale. Il sessantunenne aveva un porto d'armi per uso sportivo.