Italia 2022, crescono omicidi con vittime donne e violenze sessuali

Boom di reati che riguardano minorenni. In crescita le violenze sessuali (+16%). E' quanto evidenziato nel corso della conferenza al Viminale, presenti il capo della Polizia Lamberto Giannini e il Prefetto Vittorio Rizzi, sul bilancio di un anno di attività operativa

Dall’inizio dell’anno al 28 dicembre scorso sono stati 309 gli omicidi. Delle vittime 122 sono donne, 100 uccise in ambito familiare/affettivo; 59 hanno trovato la morte per mano del compagno o dell’ex. Sono i dati resi noti nel corso della conferenza al Viminale, presenti il Capo della Polizia Lamberto Giannini e il Prefetto Vittorio Rizzi, sul bilancio dell’attività operativa sul territorio. Rispetto allo scorso anno, si registra un aumento del 3%, con 11 persone morte in più (si passa da 299 a 309), così come nel numero delle vittime di genere femminile, che da 118 diventano 122 (+3%). Confrontando i primi 10 mesi del 2022 con quelli del 2021, si assiste a una diminuzione del 10,3% degli atti persecutori o stalking, del 3,9% dei maltrattamenti in famiglia mentre si rileva un aumento del 15,7% delle violenze sessuali.

In diminuzione i reati informatici approfondimento Reati informatici, milioni di credenziali rubate: indagato 26enne Un incremento che non è, comunque, tale da raggiungere i livelli pre-pandemici: i dati relativi ai primi 11 mesi del 2022 si sono, infatti, attestati su valori inferiori a quelli del 2019. Lo spostamento sulle piattaforme digitali che ha riguardato ogni aspetto della quotidianità (dallo stile di vita, al lavoro, allo studio, al divertimento) ha evidentemente interessato anche i modus operandi criminali. Dopo l’impennata dei reati informatici (come il phishing, gli spyware, i ransomware e il social engineering) registrata nel 2021, si assiste nel 2022 ad una loro prima lieve flessione (-15%), che dovrà essere confermata con il consolidamento dei dati, ma che potrebbe indicare il rafforzamento delle strutture informatiche e dell’attività di contrasto delle forze di polizia nel segno di quella che viene definita come resilienza cibernetica.

Minori denunciati o arrestati: il 14,3% in più leggi anche Abusi sui minori a scuola: aumento reati del 54% nel 2022 Aumentano i reati commessi dai minori dove registra un aumento del 14,3% dei minori denunciati e arrestati, con punte che riguardano, in particolare, alcuni tipi di reati: attentati +53,8%, omicidi volontari +35,3% (17 in valore assoluto nel 2019, 23 nel 2022), tentati omicidi +65,1%, +33,8% lesioni, +50% percosse, +75,3% rapine (+91,2% per quelle in pubblica via).

I delitti in ambito familiare diminuiscono vedi anche Villabate, uccide compagna e si toglie la vita dopo annuncio su social Una diminuzione si rileva, invece, per i delitti commessi in ambito familiare/affettivo, che da 146 scendono a 137(-6%), flessione che, in tale ambito, attiene anche al numero delle vittime di genere femminile, che passano da 102 a 100 (-2%). Rispetto allo stesso periodo del 2021, tuttavia, risulta in flessione sia il numero di omicidi commessi dal partner o ex partner, che da 77 scendono a 65 (-16%), sia le relative vittime donne, che passano da 69 a 59 (-14%). Lo stesso Capo della Polizia ha sottolineato come nel 1990 gli omicidi in Italia sono stati 3.012; negli ultimi anni la curva è in costante calo (erano 632 nel 2007, sono 309 nel 2022).-