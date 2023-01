Meteo, il weekend apre le porte al ciclone polare

Temperature stabili e cieli coperti su gran parte d'Italia nel primo giorno del fine settimana, con nebbie locali in Pianura Padana e leggere piogge attese su Liguria, Puglia e Calabria. Da domenica 15 in poi peggioramento graduale verso l'arrivo del freddo, insieme a nubifragi e nevicate

I venti in arrivo dal Nord portano le nuvole anche al Sud Italia: le aree più interessate saranno quelle della Calabria, del Cilento e del Salento, dove non si escludono nemmeno precipitazioni piovose. I mari risulteranno mossi o poco mossi. La città più fredda è Potenza, dove le minime segneranno 1°C e le massime 7°C. A Napoli picchi di 15°C, a Palermo di 17°C.

Alta pressione anche sul Centro. La mattinata sarà caratterizzata da nubi, in particolare su Toscana, Umbria e sulle coste adriatiche. Meglio invece il pomeriggio: ci si aspettano cieli sereni o comunque poco nuvolosi. Non sono attese precipitazioni rilevanti. I termometri segneranno più o meno gli stessi valori massimi degli ultimi giorni, tra i 9-10°C di Perugia, L’Aquila e Campobasso, i 13-14°C di Firenze e Roma e i 16°C di Cagliari.

Nelle aree settentrionali la pressione resta alta: poche nuvole in montagna, nebbia e cieli coperti in pianura, nubi più compatte e leggere piogge occasionali in Liguria. I venti soffieranno debolmente. Temperature massime comprese tra gli 8°C di Milano, Torino e Aosta e i 14°C di Genova.

Le previsioni di domenica 15 gennaio

Le previsioni al Nord

Domenica 15 gennaio gran parte dell’Italia saluta l’alta pressione. Il tempo al Nord peggiorerà gradualmente con cieli via via sempre più coperti e qualche pioggia su Lombardia ed Emilia-Romagna. In nottata sul Friuli-Venezia Giulia arrivano venti forti e inizia a nevicare sotto i mille metri sulle Alpi orientali. Iniziano a scendere le temperature: a Torino e Milano non si andrà oltre i 7°C.

Le previsioni al Centro

Graduale deterioramento delle condizioni meteo anche al Centro, a partire dall’alta Toscana e poi a scendere fino al Lazio. Le temperature resteranno però ancora stabili: massime comprese tra i 7°C di l'Aquila, i 13-14°C di Roma e Firenze e i 16°C di Cagliari.

Le previsioni al Sud

Al Sud la pressione rimane ancora alta e la giornata sarà così contraddistinta perlopiù da bel tempo o da un cielo poco nuvoloso. In serata iniziano a formarsi nuvole sulla Campania. Temperature massime tra gli 8°C di Potenza e i 15-17°C di Napoli e Palermo.