Scandalo ginnastica ritmica, Maccarani resta allenatrice. Tecchi d.t.

Nell'autunno 2022, due ex atlete della Nazionale - Nina Corradini e Anna Basta - avevano parlato dei presunti abusi psicologici subìti durante gli anni di allenamenti all'Accademia di Desio: vessazioni, insulti, provocazioni. Spesso legati al peso. Sono partite le inchieste, sia della giustizia sportiva che ordinaria, per accertare quanto rivelato. Il 4 gennaio 2023, la ct Emanuela Maccarani e la sua aiutante Olga Tishina sono state deferite dalla Procura di Federginnastica

Ottobre 2022. Nina Corradini , ex atleta della Nazionale di ginnastica artistica, intervistata da Repubblica , denuncia di aver subìto maltrattamenti durante i suoi anni nel centro dell’ Accademia di Desio , dove da sempre si formano le atlete italiane. Abusi psicologici, privazione di cibo, insulti . Finiscono al vaglio dei giudici, civili e sportivi, le posizioni di Emanuela Maccarani (in foto) – direttrice tecnica dell’Accademia di Desio e ct della Nazionale dal 1996 – e della sua assistente Olga Tishina

La Procura federale della Federginnastica, il 4 gennaio 2023, deferisce le due donne. L'addebito nei loro confronti è quello di aver adottato, nel periodo compreso fino all'estate 2020, "metodi di allenamento non conformi ai doveri di correttezza e professionalità, ponendo in essere pressioni psicologiche e provocando in alcune ginnaste l'insorgere di disturbi alimentari e psicologici". In foto: Maccarini con le atlete, Olimpiadi di Tokyo 2020