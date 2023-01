Mamma finlandese in fuga da Siracusa con famiglia, il post su Facebook

Elin Mattsson, la pittrice finlandese scappata con la sua famiglia da Siracusa, dove aveva deciso di vivere per poi cambiare idea repentinamente, torna a parlare a distanza di qualche giorno. Lo fa sui social, rispondendo così alle centinaia e centinaia di commenti ricevuti sulla sua bacheca Facebook. “Se c’è qualcosa che non va non tengo la bocca chiusa. Sono contenta che le mie parole abbiano aperto un dibattito e spero che il sistema scolastico italiano migliori. Quella scuola era talmente brutta che non potevo più vedere i miei figli lì”. Nessuna dichiarazione invece da parte della preside della scuola interessata dalle lamentele, l’istituto Paolo Orsi di Siracusa. La Mattsson torna a ribadire le sue ragioni, quelle che l’hanno spinta fare di nuovo i bagagli e andare in Spagna, dove già in passato aveva vissuto. Una storia che è diventata un caso, sollevando diverse reazioni, come quella del sindaco di Siracusa, che ha difeso gli asili della sua città.