Bimbo italiano morto a Sharm, ipotesi dell'avvelenamento da contatto

Il 1° luglio 2022 il piccolo, il padre Antonio e la madre Rosalia Manosperti, incinta di 5 mesi, si sentirono male. Il giorno dopo il bambino e il padre peggiorarono e la donna chiamò un'ambulanza. Per Andrea non ci fu nulla da fare. Non è ancora possibile giungere a una conclusione sulla vicenda senza conoscere elementi, come il contenuto gastrico, in possesso dei sanitari del paese nord-africano