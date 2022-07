Bimbo morto a Sharm el Sheikh, eseguita a Palermo la seconda autopsia

Dall'esame non sarebbe emersa una causa del decesso. Si attendono i dati di laboratorio per conoscere cosa abbia provocato la morte del piccolo

È stata eseguita all'istituto di medicina legale del Policlinico la seconda autopsia sul corpo del piccolo Andrea Mirabile, il bimbo morto a Sharm el Sheikh mentre si trovava in vacanza con i genitori. I medici hanno prelevato campioni di organi per eseguire ulteriori accertamenti. Dall'esame non sarebbe emersa una causa del decesso. Si attendono i dati di laboratorio per conoscere cosa abbia provocato la morte del piccolo.